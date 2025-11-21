План США по завершению украинского конфликта: ключевые пункты

План США по Украине включает:
1. Подтверждение суверенитета Украины.
2. Заключение всеобъемлющего соглашения о ненападении между Россией, Украиной и Европой. Документ утверждает урегулирование всех споров за последние 20 лет.
3. Отказ России от вторжений в соседние страны и прекращение расширения НАТО.
4. Диалог между РФ и НАТО при посредничестве США для решения вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, расширения возможностей для сотрудничества и экономического развития стран.
5. Получение Украиной «надежных гарантий безопасности».
6. Ограничение численности ВСУ — 600 тысяч человек.
7. Закрепление в конституции Украины положения о невступлении в НАТО. Включение положения в устав альянса статьи о непринятии Украины в будущем.
8. Отказ НАТО от размещения своих войска на Украине.
9. Размещение европейских истребителей в Польше.
10. Гарантии США: Вашингтон получит компенсацию за предоставленные гарантии безопасности. Все договоренности будут аннулированы в случае нападения Украины на Россию. Если ВС РФ вторгнутся на украинскую территорию, то последует военный ответ с полным восстановлением санкционного режима. Кроме того, будут отменены другие выгоды от соглашения, в том числе признание новых территорий российскими. Если Украина без причины атакует Москву или Санкт-Петербург, гарантии безопасности также аннулируются.
11. Право Украины на членство в ЕС. Кроме того, страна получит краткосрочный преференциальный доступ на рынок Европы.
12. Пакет мер по восстановлению Украины: планируется создать «фонд развития Украины», США окажут помощь по восстановлению территорий, добыче полезных ископаемых и природных ресурсов и др.
13. Реинтеграция России в мировую экономику: постепенное снятие санкций, сотрудничество с США в разных сферах, в том числе по добыче редких металлов. РФ пригласят обратно в G8.
14. Разморозка российских активов за рубежом: 100 млрд долларов замороженных активов РФ будут направлены на восстановление Украины. США получат 50% от этих операций, а европейские партнеры инвестируют 100 млрд долларов для восстановления украинской экономики. Средства РФ, что сейчас заблокированы в Европе, разморозят. Оставшиеся российские активы направят в американо-российский инвестпроект для реализации совместных проектов в разных отраслях.
15. Создание американо-российской рабочей группы по вопросам безопасности для обеспечения соблюдения всех положений соглашения.
16. Законодательное закрепление в РФ политики ненападения на страны ЕС и Украину.
17. Продление договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием, включая договор СНВ-1.
18. Согласие Украины стать безъядерным государством.
19. Контроль МАГАТЭ над Запорожской АЭС. Электроэнергия от станции будет распределяться между Россией и Украиной в соотношении 50×50.
20. Внедрение в российских и украинских школах образовательных программ, направленных на развитие взаимопонимания и терпимости к различным культурам, а также на ликвидацию расизма. Принятие Украиной правил ЕС о религиозной толерантности и защите языковых меньшинств. Также страны должны отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ. Нацистская идеология и связанная с ней деятельность запрещаются.
21. Признание де-факто российскими Крыма, Донецкой и Луганской областей, в том числе и США. Херсон и Запорожская области замораживаются по линии фронта. Украина выводит свои войска из подконтрольной ей части Донецкой области. Эта территория станет нейтральной демилитаризованной буферной зоной.
22. Согласие сторон не менять это территориальное устройство силой. При нарушении обязательств все гарантии безопасности аннулируются.
23. Согласие России на использование Днепра Украиной для коммерческой деятельности. Принятие соглашений о перевозках зерна через Черное море.
24. Создание гуманитарного комитета: обмен пленных и тел по принципу «всех на всех», возвращение задержанных гражданских лиц и заложников, включая детей. Создание программы воссоединения семей и принятие мер для облегчения страданий жертв конфликта.
25. Проведение выборов на Украине спустя 100 дней после подписания соглашения.
26. Получение амнистий всеми сторонами, вовлеченными в конфликт, обязательство с их стороны не предъявлять никаких претензий и не рассматривать какие-либо жалобы.
27. Обязательная юридическая сила соглашения: его выполнение будет гарантировать «Совет мира» во главе с Дональдом Трампом. При нарушении мирного договора будут применяться санкции.
28. Режим прекращения огня начнет действовать после того, как обе стороны отойдут к согласованным точкам, и начнут реализацию соглашения.
Реакция Украины на мирный план США
Владимир Зеленский подтвердил получение документа и сообщил, что Киев и Вашингтон будут работать над ним, избегая резких заявлений. Украинский президент также планирует обсудить план с Дональдом Трампом, пишут «Ведомости».
Постоянный представитель Украины при ООН Христина Гайовишин сообщила о несогласии Киева с некоторыми положениями американского плана. Дипломат подчеркнула существование «непоколебимых красных линий», которые Украина не намерена переходить. В их числе — запрет на вступление в НАТО, сокращение Вооруженных сил Украины, а также признание новых российских территорий.
Реакция России на мирный план США
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не будет давать публичные комментариев по поводу американского мирного плана. Он также подтвердил, что Россия еще не получала этот документ, но всегда готова к диалогу.
Реакция Евросоюза
Bloomberg сообщал, что в связи с публикацией нового плана США, на полях саммита G20 в ЮАР запланированы срочные телефонные консультации. 22 ноября состоялся телефонный разговор с участием канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрон и британского премьера Кир Стармера. Они приветствовали усилия США по мирному урегулированию на Украине, договорились о тесном взаимодействии друг с другом, а также с другими европейскими партнерами и с Вашингтоном.