В Италии допустили, что отправка оружия Украине более не потребуется

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов нового мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».