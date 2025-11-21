Полковник Ходаренок: встреча Путина с командованием говорит о скором поражении ВСУ

Отметим и то, что ставка ВГК в годы Великой Отечественной войны была образована 23 июня 1941 года и упразднена только в октябре 1945 года. Однако, несмотря на столь длительный период работы, не сохранилось ни одной фотографии о проведенных совещаниях в этом органе, тем более нет ни одного видеоматериала. Мало кто знает, что в годы войны ставка располагалась в здании по адресу улица Мясницкая (тогда — Кирова), дом 37. Многие особенности деятельности этого чрезвычайного органа закрыты до сих пор, а документы ставки носили гриф секретности, как правило, «особой важности».