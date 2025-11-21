Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 21 ноября: главное

Эффективное наступление российских вооруженных сил — это способ принуждения киевского режима Владимира Зеленского к мирному урегулированию.
Зеленский должен прямо сейчас принимать решение о мирном урегулировании, потом будет поздно.
Пространство для свободы принятия решения для него сокращается по мере утраты территорий в ходе наступательных действий российских вооруженных сил.
Отказ от мирного урегулирования и продолжение боевых действий бессмысленно и опасно для киевского режима.
США предметно не обсуждали с Россией свой план по украинскому урегулированию из 28 пунктов.
Официально мы ничего не получали, и мы видим какие-то новации, но официально мы ничего не получали, и предметного обсуждения этих пунктов не было.
Кремль не намерен вести переговоры по Украине в «мегафонном режиме», потому что заинтересован в том, чтобы они увенчались успехом.
РФ остается полностью открытой к мирным переговорам по украинскому вопросу.
Российская сторона остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже… Есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. Мы полностью открыты, сохраняем нашу открытость для мирных переговоров.
В Москве предпочли бы не увязывать в переговорах с США украинское урегулирование и устранение двусторонних раздражителей, однако Вашингтон придерживается другой точки зрения.
Они все-таки считают, что все должно зависеть от того, насколько мы продвигаемся в деле украинского урегулирования.
Новый саммит президента РФ Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом важен и нужен.
Встреча, безусловно, нужна, важна. Но ей предшествует большая домашняя работа на экспертном уровне.
21 ноября Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.