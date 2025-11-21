Ричмонд
Мерц, Макрон и Стармер провели разговор с Зеленским

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским, они приветствовали усилия США по мирному урегулированию на Украине, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

Источник: Reuters

«Они (европейские лидеры — ред.) заверили Украину в своей неизменной и полной поддержке на пути к прочному и справедливому миру», — говорится в сообщении Корнелиуса для СМИ.

В ходе разговора главы государств приветствовали усилия США по завершению конфликта на Украине, отметил Корнелиус.

«Четверо глав государств и правительств приветствовали усилия США по прекращению войны на Украине. В частности, они приветствовали признание суверенитета Украины и готовность предоставить Украине надежные гарантии безопасности», — сказал он.


Стороны договорились о тесном взаимодействии друг с другом, а также с другими европейскими партнерами и с Вашингтоном по вопросу мирного урегулирования на Украине.


Ранее глава ведомства федерального канцлера ФРГ Торстен Фрай сообщил, что новый план США по мирному урегулированию на Украине вызывает беспокойство в немецкой канцелярии. По его словам, план позволяет России достичь своих целей, что представляется ему «неприемлемым результатом».

