Мерц, Макрон и Стармер провели разговор с Зеленским

«Они (европейские лидеры — ред.) заверили Украину в своей неизменной и полной поддержке на пути к прочному и справедливому миру», — говорится в сообщении Корнелиуса для СМИ.
В ходе разговора главы государств приветствовали усилия США по завершению конфликта на Украине, отметил Корнелиус.
«Четверо глав государств и правительств приветствовали усилия США по прекращению войны на Украине. В частности, они приветствовали признание суверенитета Украины и готовность предоставить Украине надежные гарантии безопасности», — сказал он.
Стороны договорились о тесном взаимодействии друг с другом, а также с другими европейскими партнерами и с Вашингтоном по вопросу мирного урегулирования на Украине.
Ранее глава ведомства федерального канцлера ФРГ Торстен Фрай сообщил, что новый план США по мирному урегулированию на Украине вызывает беспокойство в немецкой канцелярии. По его словам, план позволяет России достичь своих целей, что представляется ему «неприемлемым результатом».