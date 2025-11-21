Воронежская область получила благодарность президента за нацпроект

В рамках реализации нацпроекта с 2019 по 2024 год в области было расселено 53 968,67 квадратных метров аварийного жилья, переселены из аварийного жилья 3 367 человек (1 532 помещения), благоустроены 502 двора и 726 общественных территорий. Кроме того, построено и реконструировано 24 объекта водоснабжения и водоотведения.