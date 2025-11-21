Воронежская область получила благодарность президента за нацпроект

Президент Владимир Путин отметил Воронежскую область благодарностью за работу по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом стало известно в ходе совещания вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, в котором принял участие первый заместитель губернатора Сергей Трухачев.
Марат Хуснуллин отметил, что благодарность главы государства — это высокая оценка значительного вклада региона в реализацию данного национального проекта.
В рамках реализации нацпроекта с 2019 по 2024 год в области было расселено 53 968,67 квадратных метров аварийного жилья, переселены из аварийного жилья 3 367 человек (1 532 помещения), благоустроены 502 двора и 726 общественных территорий. Кроме того, построено и реконструировано 24 объекта водоснабжения и водоотведения.
Марат Хуснуллин подвел предварительные итоги работы сферы ЖКХ в целом по стране. Также на совещании обсуждалось прохождение осенне-зимнего периода. Вице-премьер подчеркнул необходимость обеспечения населения надежным отоплением.
Участники совещания рассмотрели и вопросы капитального ремонта многоквартирных домов. Кроме того, были одобрены новые заявки регионов на получение казначейских инфраструктурных кредитов.
«Хочу сказать, что одобренные сегодня проекты имеют большое значение для создания комфортных условий жизни людей. Поэтому важно как можно оперативнее приступить к их реализации», — подытожил Марат Хуснуллин.
Напомним, работа нацпроекта «Жилье и городская среда» завершилась в 2024 году, ему на смену пришёл новый — «Инфраструктура для жизни».