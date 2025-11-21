Великобритания заявила о готовности отправить свои войска на Украину

«Согласно проекту мирного плана Соединенных Штатов, информацию о котором мы получили из западной прессы, присутствие на Украине иностранных войск не предполагается. Кроме того, отправка британских военных на Украину категорически неприемлема для России. На мой взгляд, ~слова Хили — это пока некая война заявлений, направленная на то, чтобы сорвать предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию украинского конфликта~».