СМИ: Нетаньяху усомнился, что Турция получит американские истребители F-35

«Я понимаю, что такая возможность очень маловероятна, если вообще существует», — сказал Нетаньяху. По его словам, в случае заключения такой сделки реакция Израиля будет в разы жестче, чем на запланированную продажу США истребителей F-35 Саудовской Аравии, с которой, как подчеркнул премьер, Израиль не находится в состоянии конфронтации.
Он также сообщил, что истребители F-35, предназначенные для Эр-Рияда, будут лишены определенных передовых возможностей, говорится в статье. Как утверждает Нетаньяху, саудовский кронпринц не получил «всего, что хотел» от президента США.
Издание напоминает, что Турция присоединилась к программе Joint Strike Fighter (JSF), возглавляемой США, в 2002 году в качестве седьмого международного партнера и разместила заказы на 134 истребителя F-35A. Она, по данным Turkey Today, перечислила на эту программу около 1,4 млрд долларов, прежде чем была исключена из нее в 2019 году.
Анкара обсуждала с Вашингтоном возобновление участия в программе во время визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Белый дом в конце сентября. «Что касается F-35, то во время нашей последней встречи с президентом США мы сделали позитивные шаги. Я надеюсь, что данные обещания будут выполнены, и что мы приобретем мощные возможности благодаря истребителям F-35», — сказал Эрдоган в начале ноября.