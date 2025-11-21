СМИ: Нетаньяху усомнился, что Турция получит американские истребители F-35

Анкара обсуждала с Вашингтоном возобновление участия в программе во время визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Белый дом в конце сентября. «Что касается F-35, то во время нашей последней встречи с президентом США мы сделали позитивные шаги. Я надеюсь, что данные обещания будут выполнены, и что мы приобретем мощные возможности благодаря истребителям F-35», — сказал Эрдоган в начале ноября.