Президент Узбекистана принял министра иностранных дел Китая — о чем говорили

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с членом Политического бюро ЦК КПК, руководителем Канцелярии Комиссии по иностранным делам, министром иностранных дел Ван И, прибывшим в Узбекистан для участия в очередном заседании стратегического диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.