Санду: Молдова готова активно помогать Европе в защите демократий от гибридных атак

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. После трех выборов, проведенных в Молдове за два года и «отмеченных иностранным вмешательством», страна готова активно содействовать европейским усилиям по защите демократий от гибридных атак, об этом заявила президент РМ Майя Санду на встрече с Генеральным секретарём Совета Европы Аленом Берсе.

Источник: Sputnik.md

Встреча прошла в Кишиневе в контексте перехода к Республике Молдова председательства в Комитете министров Совета Европы.

«Председательство, девиз которого — “За Европу мира и устойчивости”, будет сосредоточено на содействии миру, поддержке механизмов справедливого мира на Украине и укреплении демократической устойчивости на континенте», — заявили в пресс-службе главы государства.

На встрече Санду также приветствовала постоянную поддержку, оказываемую Советом Европы в целях повышения потенциала учреждений и продвижения реформ в области правосудия, предусмотренных Планом действий СЕ для Молдовы на 2025−2028 годы.

«Эти реформы, ожидаемые обществом и поддерживаемые европейскими партнерами, необходимы для продвижения процесса вступления в Европейский союз», — также отмечается в сообщении.

Санду «подтвердила твёрдую приверженность Республики Молдова оставаться конструктивным европейским партнёром, приверженным миру, демократии и верховенству права».

Молдова будет председательствовать в Комитете министров СЕ до 15 мая 2026 года, когда в Кишиневе пройдет итоговая министерская встреча.

