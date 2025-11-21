Санду: Молдова готова активно помогать Европе в защите демократий от гибридных атак

Встреча прошла в Кишиневе в контексте перехода к Республике Молдова председательства в Комитете министров Совета Европы.
«Председательство, девиз которого — “За Европу мира и устойчивости”, будет сосредоточено на содействии миру, поддержке механизмов справедливого мира на Украине и укреплении демократической устойчивости на континенте», — заявили в пресс-службе главы государства.
На встрече Санду также приветствовала постоянную поддержку, оказываемую Советом Европы в целях повышения потенциала учреждений и продвижения реформ в области правосудия, предусмотренных Планом действий СЕ для Молдовы на 2025−2028 годы.
«Эти реформы, ожидаемые обществом и поддерживаемые европейскими партнерами, необходимы для продвижения процесса вступления в Европейский союз», — также отмечается в сообщении.
Санду «подтвердила твёрдую приверженность Республики Молдова оставаться конструктивным европейским партнёром, приверженным миру, демократии и верховенству права».
Молдова будет председательствовать в Комитете министров СЕ до 15 мая 2026 года, когда в Кишиневе пройдет итоговая министерская встреча.