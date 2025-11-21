Ричмонд
Вильнюс не знает, почему литовские грузовики не возвращаются из Беларуси

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Спустя сутки после открытия белорусско-литовской границы из Беларуси в Литву не вернулся ни один грузовик с литовскими номерами, об этом сообщил представитель Службы охраны государственной границы Литвы (VSAT) Гедрюс Мишутис.

Источник: Sputnik.by

Президент Литвы Гитанас Науседа в свою очередь призвал сначала выяснить, почему литовские фуры не торопятся возвращаться из Беларуси.

«Не нужно сейчас нападать и устраивать из этого трагедию. Сначала нужно выяснить, каковы предполагаемые или реальные причины того, что наши грузовики из Беларуси до сих пор не двигаются», — цитирует слова Науседы Sputnik Литва.

Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене предположила, что задержка с выездом литовских грузовиков из Беларуси может быть связана с «техническими препятствиями». Она выразила надежду, что перевозчикам нужно будет поставить «определенные подписи», и фуры смогут вернуться домой.

Застрявшие фуры

Два пункта пропуска на белорусско-литовской границе — «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») — были закрыты 30 октября почти на месяц по инициативе литовской стороны. В Беларуси после закрытия границы осталось более 1,3 тысячи фур, принадлежащих литовским перевозчикам, причем многие из них водители бросили на обочинах.

В итоге все грузовики были перемещены на охраняемые стоянки в ожидании открытия границы. Водителям этих фур была предоставлена возможность вернуться в свои страны.

Литва открыла два погранперехода на границе с Беларусью в ночь на 20 ноября.