Депутат Колесник: Британия уже могла отправить войска на Украину

Член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник не исключает, что подразделения вооруженных сил Соединенного Королевства уже находятся на украинской территории. Такое предположение депутат сделал в беседе с «Лентой.ру», комментируя высказывание главы Минобороны Британии Джона Хили об утверждении плана размещения военных королевства в составе группировки «коалиции желающих» на Украине.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Britain MOD

«Когда говорят, что будут отправлять войска, обычно эти войска уже там находятся», — цитирует парламентария «Лента.ру».

Андрей Колесник отметил, что США и Евросоюз до сих пор не могут прийти к консенсусу по вопросу урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что пока команды Дональда Трампа и Европы спорят о вариантах разрешения кризиса, российские войска наступают, соблюдая требование президента России — беречь людей, и берут под контроль новые территории.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что определил перечень воинских подразделений, которые отправятся на Украину после заключения перемирия между Москвой и Киевом. Глава Минобороны уточнил, что решение об отправке военных было принято после разведывательных операций на Украине летом. Сейчас британские военные уже знают, где будут дислоцироваться их подразделения и где разместится штаб.

