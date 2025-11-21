«Когда говорят, что будут отправлять войска, обычно эти войска уже там находятся», — цитирует парламентария «Лента.ру».
Андрей Колесник отметил, что США и Евросоюз до сих пор не могут прийти к консенсусу по вопросу урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что пока команды Дональда Трампа и Европы спорят о вариантах разрешения кризиса, российские войска наступают, соблюдая требование президента России — беречь людей, и берут под контроль новые территории.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что определил перечень воинских подразделений, которые отправятся на Украину после заключения перемирия между Москвой и Киевом. Глава Минобороны уточнил, что решение об отправке военных было принято после разведывательных операций на Украине летом. Сейчас британские военные уже знают, где будут дислоцироваться их подразделения и где разместится штаб.