DPA: экс-канцлер Шольц даст показания по делу о «Северных потоках»

Этот газопровод, наряду с «Северным потоком — 1», построенным на дне Балтийского моря на 10 лет раньше, предназначался для транспортировки дешевого российского газа в Германию. Но после начала боевых действий на Украине в 2022 году его сертификация была приостановлена по решению Шольца, напоминает издание.
В сентябре 2022 года на обоих трубопроводах были совершены диверсии, и сейчас они не используются.
Против его строительства выступали Украина, Польша и США.
Зависимость Германии от российских энергоносителей стала предметом пристального внимания. Сейчас власти северной земли Мекленбург — Передняя Померания проводят расследование этого вопроса. Оно должно завершиться ко времени проведения выборов в следующем году.
Ранее Герхард Шрёдер, предшественник Меркель на посту канцлера, в своих показаниях настаивал, что трубопроводы были необходимы для обеспечения Германии дешевым российским газом.
Зигмар Габриэль, занимавший пост министра энергетики и экономики с 2013 по начало 2017 года, а затем министра иностранных дел до 2018 года, напротив, признал ошибки в отношениях с Россией. Он назвал непонимание намерений российского президента «одной из самых больших ошибок во внешней политике Германии, к которой он был причастен».