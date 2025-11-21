Ричмонд
DPA: экс-канцлер Шольц даст показания по делу о «Северных потоках»

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу должен дать показания в парламентском комитете, расследующем строительство газопровода «Северный поток — 2», сообщает немецкое информационное агентство DPA.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Этот газопровод, наряду с «Северным потоком — 1», построенным на дне Балтийского моря на 10 лет раньше, предназначался для транспортировки дешевого российского газа в Германию. Но после начала боевых действий на Украине в 2022 году его сертификация была приостановлена по решению Шольца, напоминает издание.

В сентябре 2022 года на обоих трубопроводах были совершены диверсии, и сейчас они не используются.

«Северный поток — 2» был построен, когда Шольц занимал пост министра финансов и вице-канцлера при Ангеле Меркель.

Против его строительства выступали Украина, Польша и США.

Зависимость Германии от российских энергоносителей стала предметом пристального внимания. Сейчас власти северной земли Мекленбург — Передняя Померания проводят расследование этого вопроса. Оно должно завершиться ко времени проведения выборов в следующем году.

Ранее Герхард Шрёдер, предшественник Меркель на посту канцлера, в своих показаниях настаивал, что трубопроводы были необходимы для обеспечения Германии дешевым российским газом.

Зигмар Габриэль, занимавший пост министра энергетики и экономики с 2013 по начало 2017 года, а затем министра иностранных дел до 2018 года, напротив, признал ошибки в отношениях с Россией. Он назвал непонимание намерений российского президента «одной из самых больших ошибок во внешней политике Германии, к которой он был причастен».

