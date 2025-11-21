DPA: экс-канцлер Шольц даст показания по делу о «Северных потоках»

Зигмар Габриэль, занимавший пост министра энергетики и экономики с 2013 по начало 2017 года, а затем министра иностранных дел до 2018 года, напротив, признал ошибки в отношениях с Россией. Он назвал непонимание намерений российского президента «одной из самых больших ошибок во внешней политике Германии, к которой он был причастен».