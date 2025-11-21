Reuters узнало о плане запуска грузовых авиаперевозок между Индией и Афганистаном

Ранее, 20 ноября, посол России в Индии Денис Алипов сообщил о развитии торгово-экономических связей между Россией и Индией в условиях санкций. Отмечалось, что товарооборот между странами составил $43,5 млрд в период с января по август 2025 года. Кроме того, российский экспорт за указанный период достиг $40,6 млрд. Посол также добавил, что расширению взаимной торговли будет способствовать подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией.