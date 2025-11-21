Ричмонд
Reuters узнало о плане запуска грузовых авиаперевозок между Индией и Афганистаном

В ближайшее время Индия и Афганистан запустят прямые грузовые авиаперевозки, чтобы восстановить связи на фоне ухудшения отношений двух стран с Пакистаном. Об этом 21 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу отдела Пакистана, Афганистана и Ирана в МИД Индии Ананда Пракаша.

Источник: AP 2024

«Воздушные грузовые коридоры Кабула с Дели и северным индийским городом Амритсар были “активированы”, и грузовые рейсы в этих секторах начнут выполняться “очень скоро”, — говорится в публикации.

Во время визита в Нью-Дели министр торговли Афганистана Нуруддин Азизи призвал Индию активизировать торговые связи, поскольку Кабул стремится получить доступ к сельскохозяйственным товарам и лекарствам после закрытия границы с Пакистаном.

«Все формальности с нашей стороны выполнены. Мы ждем все документы от афганской стороны. Как только они их оформят, начнутся грузовые рейсы», — сообщил Пракаш.

Ранее, 20 ноября, посол России в Индии Денис Алипов сообщил о развитии торгово-экономических связей между Россией и Индией в условиях санкций. Отмечалось, что товарооборот между странами составил $43,5 млрд в период с января по август 2025 года. Кроме того, российский экспорт за указанный период достиг $40,6 млрд. Посол также добавил, что расширению взаимной торговли будет способствовать подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией.

