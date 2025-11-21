«Западники ослаблены отсутствием США, уменьшением своей роли в мировой политике и экономике. Все чаще они вынуждены искать контакты и точки соприкосновения с Россией», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США не участвуют в официальных переговорах по G20 в Южноафриканской Республике.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что считает полным позором проведение предстоящего саммита «Группы двадцати» в ЮАР, отмечая, что никто из американского правительства не собирается посещать этот саммит из-за якобы нарушения прав белого населения.
Саммит пройдет в Йоханнесбурге