Западные политики без США на G20 ищут контактов с Россией, сообщил источник

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Западные политики из-за отсутствия США на саммите G20 в ЮАР ищут возможности для диалога с Россией, рассказал источник РИА Новости.

«Западники ослаблены отсутствием США, уменьшением своей роли в мировой политике и экономике. Все чаще они вынуждены искать контакты и точки соприкосновения с Россией», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США не участвуют в официальных переговорах по G20 в Южноафриканской Республике.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что считает полным позором проведение предстоящего саммита «Группы двадцати» в ЮАР, отмечая, что никто из американского правительства не собирается посещать этот саммит из-за якобы нарушения прав белого населения.

Саммит пройдет в Йоханнесбурге 22—23 ноября. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.

