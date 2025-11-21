Ричмонд
США хотят, чтобы Москва и Киев согласовали сделку к концу года, сообщил CNN

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Россия и Украина согласовали мирную сделку к концу этого года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

«Некоторые американские чиновники говорят, что администрация хочет, чтобы Россия и Украина согласовали сделку к концу этого года», — говорится в публикации.

