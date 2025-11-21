Ричмонд
Bloomberg: Украина и европейские союзники отвергли ключевые положения мирного плана Трампа

Крупнейшие европейские союзники Киева и Владимир Зеленский отвергли важнейшие элементы мирного плана администрации Дональда Трампа, передает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, у европейских лидеров есть сомнения относительно статуса и легитимности плана, который вынудил бы Киев уступить большие участки территории, ограничить численность своих вооруженных сил и со временем отменить санкции в отношении Москвы. Они вновь подтвердили, что такой план равносилен капитуляции Украины.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время телефонного разговора с Зеленским в пятницу решили, что вооруженные силы Украины должны оставаться боеспособными, чтобы "защищать свой суверенитет, а отправной точкой для любых мирных переговоров должна статье нынешняя линия боевого соприкосновения.

Об этом говорится в заявлении правительства Германии.

«Мы работаем над документом, подготовленным американской стороной. Это должен быть план, который обеспечит реальный и достойный мир. Мы тесно сотрудничаем (с европейскими союзниками), чтобы убедиться, что принципиальные позиции приняты во внимание», — написал Зеленский в соцсети Х после телефонного разговора.

Мерц созвал экстренное совещание, чтобы сформулировать ответ на список требований и предложений из 28 пунктов, который Зеленский получил от США и который, по мнению Европы, означал бы радикальные уступки Кремлю.

Теперь европейские лидеры встретятся на полях саммита «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в выходные в ЮАР. К ним присоединится президент Финляндии Александр Стубб, который снискал репутацию человека, пользующегося доверием Трампа.

По словам осведомленного источника, европейские лидеры также пытались, но пока безуспешно, организовать телефонный разговор с США для обсуждения плана.

