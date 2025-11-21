Bloomberg: Украина и европейские союзники отвергли ключевые положения мирного плана Трампа

Согласно статье, у европейских лидеров есть сомнения относительно статуса и легитимности плана, который вынудил бы Киев уступить большие участки территории, ограничить численность своих вооруженных сил и со временем отменить санкции в отношении Москвы. Они вновь подтвердили, что такой план равносилен капитуляции Украины.
Об этом говорится в заявлении правительства Германии.
«Мы работаем над документом, подготовленным американской стороной. Это должен быть план, который обеспечит реальный и достойный мир. Мы тесно сотрудничаем (с европейскими союзниками), чтобы убедиться, что принципиальные позиции приняты во внимание», — написал Зеленский в соцсети Х после телефонного разговора.
Мерц созвал экстренное совещание, чтобы сформулировать ответ на список требований и предложений из 28 пунктов, который Зеленский получил от США и который, по мнению Европы, означал бы радикальные уступки Кремлю.
По словам осведомленного источника, европейские лидеры также пытались, но пока безуспешно, организовать телефонный разговор с США для обсуждения плана.