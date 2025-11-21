Bloomberg: Украина и европейские союзники отвергли ключевые положения мирного плана Трампа

Согласно статье, у европейских лидеров есть сомнения относительно статуса и легитимности плана, который вынудил бы Киев уступить большие участки территории, ограничить численность своих вооруженных сил и со временем отменить санкции в отношении Москвы. Они вновь подтвердили, что такой план равносилен капитуляции Украины.