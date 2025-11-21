Reuters: США пригрозили лишить Украину разведданных и оружия

«Я не удивлюсь, что события будут развиваться абсолютно по той же траектории, как это было уже раза три за последние девять — десять месяцев. Все начинается, когда публично представляется некая схема урегулирования, которая вызывает очень бурную реакцию, потом начинается активная работа по противодействию и прежде всего по воздействию на американского президента со стороны Европы, эта работа увенчивается определенным успехом, потом предложенная схема уходит в тень, после чего наступает период затишья или даже попыток давления на российскую сторону со стороны США. И так эта схема повторяется с завидной периодичностью», — пояснил политолог.