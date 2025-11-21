Ричмонд
Трамп заявил, что введет мощные санкции против России

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. США в скором времени введут очень мощные санкции в отношении России, заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Нет, нет… очень мощные санкции… Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные, очень мощные», — сказал Трамп в эфире радио Fox News.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
