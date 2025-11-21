Ричмонд
Reuters: Украина, Франция, ФРГ и Британия готовят предложения по мирному плану

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Украина, Франция, ФРГ и Великобритания работают над встречным предложением для плана США по мирному урегулированию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По его информации, другие европейские страны так же примут участие в подготовке проекта соглашения.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф контактируют как с Россией, так и с Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана урегулирования кризиса.

Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
