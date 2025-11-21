Reuters: Украина, Франция, ФРГ и Британия готовят предложения по мирному плану

По его информации, другие европейские страны так же примут участие в подготовке проекта соглашения.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф контактируют как с Россией, так и с Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана урегулирования кризиса.
