Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Украина неизбежно потеряет оставшиеся части Донбасса

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина неизбежно утратит остающиеся под её контролем районы Донбасса, поэтому они включены в американский мирный план как территории, входящие в состав России.

Источник: Reuters

«Эту землю они в очень короткий срок потеряют. Они теряют территорию», — сказал Трамп в эфире радио Fox News, комментируя идею передачи части украинских территорий России в рамках нового мирного плана США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше