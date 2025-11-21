Трамп назвал крайний срок для решения Украины по плану США

«Но следующий четверг — это оно, мы считаем, что время вполне подходящее», — сказал он в эфире радио Fox News.
Трамп также заявил, что Киев неизбежно утратит остающиеся под его контролем районы Донбасса.
План США по урегулированию.
Портал Axios писал, что Штаты проводят «тайные консультации» с Россией по разработке мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что Вашингтон проводит переговоры с обеими странами.
Как сообщил телеканал NBC, в разработке документа участвовали спецпосланник Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.
По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, а также официальное признание Крыма и Донбасса российскими.
Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по вопросу разрешения конфликта не было. Кроме того, официально Москва ничего не получала, предметного обсуждения пунктов плана не было.