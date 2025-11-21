Ричмонд
Трамп назвал крайний срок для решения Украины по плану США

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал 27 ноября крайним сроком для принятия Украиной условий его мирной сделки.

Источник: Reuters

«Но следующий четверг — это оно, мы считаем, что время вполне подходящее», — сказал он в эфире радио Fox News.

Трамп также заявил, что Киев неизбежно утратит остающиеся под его контролем районы Донбасса.

План США по урегулированию.

Портал Axios писал, что Штаты проводят «тайные консультации» с Россией по разработке мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что Вашингтон проводит переговоры с обеими странами.

Как сообщил телеканал NBC, в разработке документа участвовали спецпосланник Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, а также официальное признание Крыма и Донбасса российскими.

Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по вопросу разрешения конфликта не было. Кроме того, официально Москва ничего не получала, предметного обсуждения пунктов плана не было.

