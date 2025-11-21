Зеленский заявил, что будет предлагать альтернативы плану США по урегулированию конфликта в Украине

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский в сегодняшнем обращении к народу сказал, что будет предлагать альтернативы плану США по урегулированию конфликта в Украине, состоящему из 28 пунктов. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
«Мы будем спокойно работать с Европой и Америкой, — сказал он. — Я буду предлагать альтернативы».
Кроме того Зеленский отметил, что страна стоит перед сложным выбором — «либо риск утраты ключевого партнера, либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая и дальнейшие риски». Он также сказал, что украинским политикам сейчас нужно прекратить ругань, делая отсылку к кризису, который сейчас наблюдается в Верховной раде Украины.
По его словам, следующая неделя будет непростой. Он также сказал, что Киев будет «работать на дипломатическом поле ради мира».
План США по разрешению украинского кризиса из 28 пунктов был опубликован в СМИ в ночь на 21 ноября. В Белом доме сообщали, что план был подготовлен при консультации с представителями России и Украины. Зеленский, как отмечает BBC, заявлял после недавней встречи с американскими высокопоставленными военными, что готов обсуждать предложения Белого дома. Его телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом ожидается на следующей неделе. Сегодня, 21 ноября, состоялся телефонный разговор Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, сообщают информационные агентства со ссылкой на источники. Кроме того, ряд европейских лидеров провели срочный телефонный разговор с Зеленским, чтобы обсудить предложение Вашингтона о прекращении украинского конфликта.
Издание Financial Times писало, что в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет мирное соглашение «до Дня благодарения» в США, который в этом году отмечается 27 ноября, чтобы «завершить процесс к началу декабря».
Между тем в последние дни Украину сотрясает громкий коррупционный скандал, в том числе обвинения в коррупции коснулись ближайшего окружения Владимира Зеленского, что спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии «Европейская солидарность» и «Голос» потребовали от Зеленского уволить главу его офиса Андрея Ермака, а также отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии «Слуга народа». Однако, как сообщили 20 ноября депутаты Рады, Зеленский во время встречи с фракцией «Слуга народа» отказался отправить Ермака в отставку. -0-