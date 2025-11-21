Зеленский заявил, что будет предлагать альтернативы плану США по урегулированию конфликта в Украине

План США по разрешению украинского кризиса из 28 пунктов был опубликован в СМИ в ночь на 21 ноября. В Белом доме сообщали, что план был подготовлен при консультации с представителями России и Украины. Зеленский, как отмечает BBC, заявлял после недавней встречи с американскими высокопоставленными военными, что готов обсуждать предложения Белого дома. Его телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом ожидается на следующей неделе. Сегодня, 21 ноября, состоялся телефонный разговор Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, сообщают информационные агентства со ссылкой на источники. Кроме того, ряд европейских лидеров провели срочный телефонный разговор с Зеленским, чтобы обсудить предложение Вашингтона о прекращении украинского конфликта.