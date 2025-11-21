Трамп: следующий четверг — «подходящий срок» для Украины, чтобы согласиться на мирный план

Согласно мирному плану, Киев должен согласиться на крупные территориальные уступки. Взамен он получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Украинская армия будет существенно сокращена, на территории страны запретят размещение иностранных войск. Новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России. -0-