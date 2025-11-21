Трамп: следующий четверг — «подходящий срок» для Украины, чтобы согласиться на мирный план

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трамп заявил, что следующий четверг (День благодарения, 27 ноября) будет «подходящим сроком» для Украины, чтобы согласиться на предложенное США соглашение по окончанию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
«Украина теряет территорию, а Путин не хочет продолжать войну», — сказал Трамп.
Ранее Financial Times писало, что в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет мирное соглашение «до Дня благодарения» в США, который в этом году отмечается 27 ноября, чтобы «завершить процесс к началу декабря».
Согласно мирному плану, Киев должен согласиться на крупные территориальные уступки. Взамен он получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Украинская армия будет существенно сокращена, на территории страны запретят размещение иностранных войск. Новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России. -0-