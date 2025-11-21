Захарова назвала продовольственный саммит прикрытием махинаций Зеленского

«Проводимые же в Киеве псевдосаммиты — это не более чем политическое прикрытие очередных коррупционных махинаций режима Зеленского», — указала дипломат, комментируя очередное международное мероприятие по продовольственной безопасности, организованное Украиной 19 ноября.
При этом Захарова уточнила, что в реальности оно «до такого уровня не дотягивает да и, откровенно говоря, имеет весьма опосредованное отношение к заявленной теме».
