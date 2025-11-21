Ричмонд
Захарова назвала продовольственный саммит прикрытием махинаций Зеленского

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Продовольственный «псевдосаммит» в Киеве является не более чем политическим прикрытием очередных коррупционных махинаций режима Владимира Зеленского. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Источник: РИА "Новости"

«Проводимые же в Киеве псевдосаммиты — это не более чем политическое прикрытие очередных коррупционных махинаций режима Зеленского», — указала дипломат, комментируя очередное международное мероприятие по продовольственной безопасности, организованное Украиной 19 ноября.

При этом Захарова уточнила, что в реальности оно «до такого уровня не дотягивает да и, откровенно говоря, имеет весьма опосредованное отношение к заявленной теме».

