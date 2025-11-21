Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп скоро проведет переговоры с Мадуро

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени намерен провести переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом американский лидер заявил в интервью радиостанции Fox News.

Источник: Reuters

Ранее лидер Боливарианской республики выражал готовность к переговорам с США. «Я поговорю с ним в не столь отдаленном будущем, — сказал Трамп. — Не могу раскрывать, что я ему скажу, но я скажу ему кое-что очень конкретное».

Трамп, отвечая 17 ноября на вопросы журналистов в Белом доме, не исключил возможность проведения наземной военной операции в Венесуэле. На следующий день американский лидер заявил, что руководство Боливарианской Республики хочет начать переговоры с Вашингтоном и он сам открыт для этой идеи.

Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, свыше 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок и 76 человек, голословно обвиняемых в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 16 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше