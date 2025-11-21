Фицо: кабмин Словакии поддерживает план США по Украине

Словацкое правительство выражает поддержку американскому плану, направленному на установление мира на Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, слова которого привел новостной портал Dennikn.
Премьер-министр подчеркнул, что правительство Словакии одобряет американский план мирного урегулирования украинского конфликта, однако для его реализации необходимо согласие самой Украины. По его мнению, условия мирного соглашения, которые предлагались Киеву в 2022 году, были более выгодными, нежели текущие. Фицо настаивает на прекращении военных действий и скорейшем завершении конфликта.
Оценивая американский план, премьер выразил уверенность в том, что Россия выйдет из конфликта победителем, значительно укрепив свои позиции как морально, так и экономически. Фицо вновь подверг критике финансовую поддержку, оказываемую Украине со стороны Евросоюза, и выступил против передачи замороженных российских активов этой стране.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Украина и Европа готовят встречное предложение на мирный план США.