Фицо: кабмин Словакии поддерживает план США по Украине

Премьер-министр подчеркнул, что правительство Словакии одобряет американский план мирного урегулирования украинского конфликта, однако для его реализации необходимо согласие самой Украины. По его мнению, условия мирного соглашения, которые предлагались Киеву в 2022 году, были более выгодными, нежели текущие. Фицо настаивает на прекращении военных действий и скорейшем завершении конфликта.