Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо: кабмин Словакии поддерживает план США по Украине

Премьер-министр Словакии отметил, что с документом должен согласиться Киев.

Источник: Аргументы и факты

Словацкое правительство выражает поддержку американскому плану, направленному на установление мира на Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, слова которого привел новостной портал Dennikn.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство Словакии одобряет американский план мирного урегулирования украинского конфликта, однако для его реализации необходимо согласие самой Украины. По его мнению, условия мирного соглашения, которые предлагались Киеву в 2022 году, были более выгодными, нежели текущие. Фицо настаивает на прекращении военных действий и скорейшем завершении конфликта.

Оценивая американский план, премьер выразил уверенность в том, что Россия выйдет из конфликта победителем, значительно укрепив свои позиции как морально, так и экономически. Фицо вновь подверг критике финансовую поддержку, оказываемую Украине со стороны Евросоюза, и выступил против передачи замороженных российских активов этой стране.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Украина и Европа готовят встречное предложение на мирный план США.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше