Политолог Михайлов оценил мирный план США по Украине

Новый «мирный план» США по Украине не является серьезным предложением, а служит для «прощупывания почвы». С помощью документа Вашингтон хочет узнать реакцию Москвы на предложенные условия, заявил в эфире радио Sputnik военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.
Эксперт отметил, что хотя Россия поддерживает стремление к мирному соглашению, официальные лица не получали конкретных предложений в письменной форме. Михайлов подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к данному плану и не участвовала в формировании его тезисов.
«Россия прямо заявляет, что мы к этому мирному плану и к формированию этих тезисов не имеем никакого отношения и вообще не понимаем, что происходит», — сказал Михайлов.
Ранее эксперт Сергей Полетаев заявил, что РФ могут не устроить некоторые пункты мирного плана США.