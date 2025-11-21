Политолог Михайлов оценил мирный план США по Украине

Эксперт отметил, что хотя Россия поддерживает стремление к мирному соглашению, официальные лица не получали конкретных предложений в письменной форме. Михайлов подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к данному плану и не участвовала в формировании его тезисов.