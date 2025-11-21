Медведев с иронией прокомментировал призыв Зеленского к украинцам

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) реализовало операцию «Мидас», которая была направлена на раскрытие коррупционных схем в энергетической отрасли. В ходе мероприятий проведены обыски у бизнесмена Тимура Миндича, имеющего связи с президентом Зеленским, а также у отстраненного от должности министра юстиции Германа Галущенко (на момент расследования он занимал пост министра энергетики), в компании «Энергоатом», а также по другим адресам. После того как в сети появились фотографии интерьера роскошной квартиры Миндича в Киеве, в том числе снимки ванной комнаты с золотым унитазом, ситуация привлекла дополнительное внимание. Коррупционный скандал стал причиной митинга на площади Независимости в Киеве. Его участники потребовали отставки Зеленского и призвали жителей других городов провести аналогичные акции.