В МИД Сербии заявили, что Вучич не участвовал в «человеческих сафари»

В МИД Сербии назвали ложью и выдумкой данные о том, что Александр Вучич участвовал в «человеческих сафари».

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил, что президент Александр Вучич не участвовал в «человеческих сафари» во время осады Сараево.

«Это преднамеренная попытка использовать ужасы 1990-х годов в качестве оружия, чтобы нанести ущерб руководству Сербии, подорвать ее международный авторитет и дестабилизировать региональные отношения», — написал Марко Джурич в соцсети.

Он подчеркнул, что подобные утверждения являются ложью и выдумкой.

Ранее сообщалось, что в Италии начали расследование в отношении итальянских туристов, которые заплатили 7,5 миллиона рублей за стрельбу в невинных людей во время «человеческого сафари» в Сараево в период с 1992 по 1996 год.

