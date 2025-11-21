«Сувенир для братьев»: военкор Стешин показал флаг КНДР с автографами российских солдат

Военкор Дмитрий Стешин показал подарок от российских военных для бойцов из Северной Кореи. В личном Telegram-канале он опубликовал снимок и видео с флагом КНДР, на котором оставили свои автографы солдаты армии России.
«Трогательный сувенир для братьев из Северной Кореи. Не удивлюсь, если в музей попадет, там ценят братство по оружию с русскими», — написал Стешин.
Фото: Telegram-канал Дмитрия Стешина.
Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал работу саперов из КНДР, которые участвуют в очистке Курской области от снарядов и мин НАТО. Политик подчеркнул, что Москва признательна друзьям из Северной Кореи и никогда не забудет от их помощи в сложной и опасной работе.
Президент РФ Владимир Путин также поблагодарил северокорейских солдат, которые участвовали в боевых действиях на стороне России, в том числе в освобождении Курской области.