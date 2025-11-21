Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал работу саперов из КНДР, которые участвуют в очистке Курской области от снарядов и мин НАТО. Политик подчеркнул, что Москва признательна друзьям из Северной Кореи и никогда не забудет от их помощи в сложной и опасной работе.