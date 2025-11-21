Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сувенир для братьев»: военкор Стешин показал флаг КНДР с автографами российских солдат

Военкор Стешин показал подарок для бойцов КНДР от российских военных.

Источник: Комсомольская правда

Военкор Дмитрий Стешин показал подарок от российских военных для бойцов из Северной Кореи. В личном Telegram-канале он опубликовал снимок и видео с флагом КНДР, на котором оставили свои автографы солдаты армии России.

«Трогательный сувенир для братьев из Северной Кореи. Не удивлюсь, если в музей попадет, там ценят братство по оружию с русскими», — написал Стешин.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Стешина.

Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал работу саперов из КНДР, которые участвуют в очистке Курской области от снарядов и мин НАТО. Политик подчеркнул, что Москва признательна друзьям из Северной Кореи и никогда не забудет от их помощи в сложной и опасной работе.

Президент РФ Владимир Путин также поблагодарил северокорейских солдат, которые участвовали в боевых действиях на стороне России, в том числе в освобождении Курской области.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше