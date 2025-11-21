Зеленский: Украине предстоит потерять либо достоинство, либо ключевого партнера

Владимир Зеленский заявил, что для Украины наступил один из самых сложных моментов в истории. По его словам, Киев в скором времени может оказаться перед решающим выбором: потерять достоинство и согласиться на новый мирный план Трампа или потерять ключевого партнера в виде США. В связи с этим президент Украины призвал политиков «прекратить срач» и политические игрища и работать сообща. Он заявил, что хочет внести изменения в документ, который предлагает Вашингтон, и пообещал не предавать страну.