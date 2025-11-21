Литва блокировала транзит российских грузов в Калининградскую область

Литовские железные дороги заблокировали транзит грузов российской нефтяной компании «Лукойл» в Калининградскую область. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на официальное заявление перевозчика.
«После окончания переходного периода, с 21 ноября, перевозка грузов “Лукойла” (нефть и нефтепродукты) и связанных с ним компаний прекратится по железной дороге из России в Калининград», — говорится в сообщении ЛЖД.
Решение связано с санкциями Минфина США против «Лукойла», введенными 22 октября. Все операции с компанией и ее дочерними предприятиями должны были быть завершены до 21 ноября.
Ранее ЕС в рамках 19-го пакета санкций ввел ограничения против торгового подразделения «Лукойла» Litasco Middle East DMCC, зарегистрированного в Дубае.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.