Литва блокировала транзит российских грузов в Калининградскую область

Литовские железные дороги заблокировали транзит грузов российской нефтяной компании «Лукойл» в Калининградскую область.

Литовские железные дороги заблокировали транзит грузов российской нефтяной компании «Лукойл» в Калининградскую область. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на официальное заявление перевозчика.

«После окончания переходного периода, с 21 ноября, перевозка грузов “Лукойла” (нефть и нефтепродукты) и связанных с ним компаний прекратится по железной дороге из России в Калининград», — говорится в сообщении ЛЖД.

Решение связано с санкциями Минфина США против «Лукойла», введенными 22 октября. Все операции с компанией и ее дочерними предприятиями должны были быть завершены до 21 ноября.

Ранее ЕС в рамках 19-го пакета санкций ввел ограничения против торгового подразделения «Лукойла» Litasco Middle East DMCC, зарегистрированного в Дубае.

