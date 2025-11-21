Медведев иронично ответил на призыв Зеленского в адрес украинцев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сыронизировал по поводу призыва Владимира Зеленского в адрес украинцев «прекратить срач».
«Ну конечно! Прекратите срач, шановні друзі (дорогие друзья — прим. ред.)! Тем более что для того, чтобы устроить большой полноценный срач, нужен золотой унитаз. А он есть только у Миндича, а кто это такой, киевская тля даже не знает», — написал он в мессенджере Мах.
Ранее в Верховной раде заявили, что соратник Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич и его финансист Александр Цукерман незаконно легализовали более 7 млн долларов по коррупционным схемам. Отмечалось, что он сбежал в Польшу за несколько часов до прихода в его квартиру с обысками силовиков.
Медведев ранее заявлял, что дело вокруг Миндича грозит обезобразить «лик» Зеленского.