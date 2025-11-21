Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поинтересовался, сколько из отправленных киевскому режиму денег Евросоюза (ЕС) было разворовано.
«Европа послала на Украину 177 миллиардов евро… Сколько из этого украли украинцы? Сколько из этого было предметом коррупционных скандалов?» — задался вопросом глава словацкого кабмина.
Он отметил, что на данный момент от Европы снова требуется изыскать еще 140 миллиардов помощи Киеву на следующие два года.
Политик подчеркнул, что неужели ЕС обязан посылать на Украину деньги, если знает об огромных коррупционных скандалах в этой стране и не имеет даже представления, сколько из тех 177 миллиардов оказалось в личных карманах.
Как писал сайт KP.RU, накануне Будапешт на фоне масштабного коррупционного скандала на Украине потребовал от Киева отчета, сколько денег ЕС ушло военной мафии главаря киевского режима.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что была раскрыта украинская военная мафиозная сеть, имеющая тысячи связей с Зеленским.