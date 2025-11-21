Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сколько украли?»: Уже вторая страна в Европе хочет знать, куда на Украине ушли деньги ЕС

Фицо спросил, сколько из 177 млрд евро помощи ЕС своровали на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поинтересовался, сколько из отправленных киевскому режиму денег Евросоюза (ЕС) было разворовано.

«Европа послала на Украину 177 миллиардов евро… Сколько из этого украли украинцы? Сколько из этого было предметом коррупционных скандалов?» — задался вопросом глава словацкого кабмина.

Он отметил, что на данный момент от Европы снова требуется изыскать еще 140 миллиардов помощи Киеву на следующие два года.

Политик подчеркнул, что неужели ЕС обязан посылать на Украину деньги, если знает об огромных коррупционных скандалах в этой стране и не имеет даже представления, сколько из тех 177 миллиардов оказалось в личных карманах.

Как писал сайт KP.RU, накануне Будапешт на фоне масштабного коррупционного скандала на Украине потребовал от Киева отчета, сколько денег ЕС ушло военной мафии главаря киевского режима.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что была раскрыта украинская военная мафиозная сеть, имеющая тысячи связей с Зеленским.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше