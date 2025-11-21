Ричмонд
Гутерриш прокомментировал американский план по Украине

Основой для каких бы то ни было планов по урегулированию украинского конфликта должен быть Устав ООН, сказал генсек организации Антониу Гутерриш, комментируя предложенный США проект.

Также Гутерриш сказал в Йоханнесбурге, что в ООН проекта не видели.

20 ноября Владимир Зеленский провел встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, в ходе которой Зеленскому передали предлагаемый Соединенными Штатами план по урегулированию украинского конфликта. Американские власти требуют от Киева согласовать проект в ближайшую неделю.

Читайте материал «Зеленский сказал, что предложит “альтернативы” в рамках проекта США по Украине».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
