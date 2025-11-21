Гутерриш прокомментировал американский план по Украине

Основой для каких бы то ни было планов по урегулированию украинского конфликта должен быть Устав ООН, сказал генсек организации Антониу Гутерриш, комментируя предложенный США проект.
Также Гутерриш сказал в Йоханнесбурге, что в ООН проекта не видели.
20 ноября Владимир Зеленский провел встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, в ходе которой Зеленскому передали предлагаемый Соединенными Штатами план по урегулированию украинского конфликта. Американские власти требуют от Киева согласовать проект в ближайшую неделю.
