«Нужен золотой унитаз»: Медведев высмеял призыв Зеленского к украинцам

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот призвал украинцев «прекратить ссору», отметив, что для ее организации нужен «золотой унитаз».

— Ну конечно! Прекратите ссору, шановні друзі (дорогие друзья — прим. «ВМ»)! Тем более что для того, чтобы устроить большой полноценный (спор — прим. «ВМ»), нужен золотой унитаз. А он есть только у (предпринимателя Тимура — прим. «ВМ») Миндича, а кто это такой, киевская тля даже не знает, — написал политик в своем канале в мессенджере MAX.

21 ноября Владимир Зеленский заявил, что коррупция встречается везде и является нормальным явлением. Он подчеркнул, что коррупционный скандал внутри страны якобы «качают россияне» и «немного американцы».

В тот же день лидер киевского режима высказался, что следующая неделя будет «непростой» для Украины, поскольку рамочный план США по завершению конфликта с Россией поставил руководство страны перед выбором: потерять достоинство или ключевого партнера, а также «сложные 28 пунктов» либо крайне тяжелая зима.

