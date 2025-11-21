Россия в ходе встречи в Анкоридже подтвердила, что несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями американской стороны по урегулированию. После переговоров на Аляске со стороны США была пауза, связанная с отказом Украины от предложенного Трампом плана. Новая редакция американского плана появилась из-за возникшей в переговорном процессе паузы. Все друзья и партнеры России поддержали возможные договоренности Москвы и Вашингтона по Украине. Россию в целом устраивает нынешнее положение, которое ведет к достижению целей СВО в ходе вооруженной борьбы, но Москва готова и к мирным переговорам. В Киеве заявляли о 60 российских военных в Купянске, но он уже 4 ноября почти полностью находился в руках ВС России.