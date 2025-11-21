Ричмонд
Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования», — сказал глава государства.

Он добавил, что у Москвы есть текст плана, но предметно он с ней не обсуждался.

«Причина, полагаю, та же самая. Администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя».

Там не осознают, к чему может привести отсутствие понимания происходящего на поле боя, подчеркнул Путин.

«Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта».

Россия в ходе встречи в Анкоридже подтвердила, что несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями американской стороны по урегулированию. После переговоров на Аляске со стороны США была пауза, связанная с отказом Украины от предложенного Трампом плана. Новая редакция американского плана появилась из-за возникшей в переговорном процессе паузы. Все друзья и партнеры России поддержали возможные договоренности Москвы и Вашингтона по Украине. Россию в целом устраивает нынешнее положение, которое ведет к достижению целей СВО в ходе вооруженной борьбы, но Москва готова и к мирным переговорам. В Киеве заявляли о 60 российских военных в Купянске, но он уже 4 ноября почти полностью находился в руках ВС России.

План США по урегулированию

Портал Axios писал, что Штаты проводят «тайные консультации» с Россией по разработке мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.

По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, а также официальное признание Крыма и Донбасса российскими.

Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.

