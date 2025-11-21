Власти США аннулировали визу бывшей главе МИД ЮАР Пандор

Власти США аннулировали въездную визу экс-министру иностранных дел и сотрудничества ЮАР (2019 — 2024) Наледи Пандор. Об этом заявили на радиостанции EWN.
Официальные причины отмены визы объявлены не были, сообщает источник. По словам Пандор, она получила уведомление по электронной почте от консульства Соединенных Штатов.
После завершения работы на посту главы МИД ЮАР весной 2024 года, Пандор возглавила Фонд Нельсона Манделы. Она активно выступает с лекциями и появляется в международных СМИ, отстаивая интересы Африки в текущих мировых реалиях.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в ЮАР.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше