Мария Захарова прокомментировала вызов в МИД Молдовы Олега Озерова

В Министерстве обороны Молдовы ранее сообщили, что после консультаций, проведенных с партнерами из Украины и Румынии, могут подтвердить факт пролета и нарушение воздушного пространства республики неким БПЛА. В ведомстве утверждают, что дрон не был обнаружен молдавскими системами мониторинга воздушного пространства из-за того, что он летел на малой высоте. Поиски самого беспилотника на территории Румынии пока не увенчались успехом.