Мария Захарова прокомментировала вызов в МИД Молдовы Олега Озерова

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Молдавские дипломаты наконец получили уникальную возможность пообщаться с умным человеком, так официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова прокомментировала вызов посла РФ в Кишиневе Олега Озерова в МИД Молдовы.
«Вы понимаете, это уникальная возможность для МИД Молдовы поговорить с умным человеком. Поэтому я считаю, что они должны воспользоваться этим случаем и послушать господина Озерова, который им прочитает лекцию о современных международных отношениях, о ситуации в мире… Поэтому общение с российским послом — это такой, знаете, глоток свежего воздуха для них», — сказала Захарова журналистам.
В Министерстве обороны Молдовы ранее сообщили, что после консультаций, проведенных с партнерами из Украины и Румынии, могут подтвердить факт пролета и нарушение воздушного пространства республики неким БПЛА. В ведомстве утверждают, что дрон не был обнаружен молдавскими системами мониторинга воздушного пространства из-за того, что он летел на малой высоте. Поиски самого беспилотника на территории Румынии пока не увенчались успехом.
В четверг в МИД Молдовы был вызван Олег Озеров, по завершении визита он заявил, что молдавская сторона не предоставила никаких доказательств того, что дрон был российского производства.
«Был высказан протест в связи с пролетом дрона, однако не было представлено никаких доказательств, что он был российского производства. Поэтому у нас вопрос, почему пригласили российского посла, а не украинского, потому что дрон залетел с украинской территории», — сказал Озеров журналистам после выхода из здания МИД.
Он также подчеркнул, что нет никаких подтверждений, что якобы пролет БПЛА в воздушном пространстве Молдовы был преднамеренным действием.