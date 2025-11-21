Путин о мирном плане Трампа: Россия согласилась проявить гибкость

РФ в ходе встречи в Анкоридже согласилась проявить гибкость в подходе к украинскому урегулированию. Об этом в пятницу, 21 ноября, заявил президент России Владимир Путин.
Новость дополняется.
