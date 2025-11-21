Ричмонд
Лидер страны Североатлантического альянса и ЕС поддержал план Трампа по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддерживает предлагаемый США проект урегулирования украинского конфликта, как и другие планы, имеющие ту же цель.

Фицо также заявил, что план можно будет осуществить только при условии согласия Киева, и заявил, что хотел бы активной роли в урегулировании для Евросоюза.

20 ноября Владимир Зеленский провел встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом, в ходе которого Зеленскому передали предлагаемый Соединенными Штатами план по урегулированию украинского конфликта. Американские власти требуют от Киева согласовать проект в ближайшую неделю.

