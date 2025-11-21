Путин: План Трампа может лечь в основу урегулирования конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин назвал модернизированным план администрации главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон не обсуждает новую редакцию плана предметно с Москвой. При этом он может стать основой для завершения украинского кризиса.
Новость дополняется.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше