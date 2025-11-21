Ричмонд
Путин: План Трампа может лечь в основу урегулирования конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин назвал модернизированным план администрации главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон не обсуждает новую редакцию плана предметно с Москвой. При этом он может стать основой для завершения украинского кризиса.

Новость дополняется.

