Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин высказался о плане Трампа: Может лечь в основу мира на Украине

Путин допустил, что план США может быть положен в основу урегулирования.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин считает, что мирный план США по Украине может быть положен в основу урегулирования конфликта. Об этом глава государства заявил в пятницу, 21 ноября, в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

«Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждался», — отметил Путин.

Владимир Путин также заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа по Украине обсуждался до встречи глав государств на Аляске.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше