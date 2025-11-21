Путин высказался о плане Трампа: Может лечь в основу мира на Украине

Президент России Владимир Путин считает, что мирный план США по Украине может быть положен в основу урегулирования конфликта. Об этом глава государства заявил в пятницу, 21 ноября, в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ.
«Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждался», — отметил Путин.
Владимир Путин также заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа по Украине обсуждался до встречи глав государств на Аляске.
