Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: мирный план Трампа по Украине обсуждался до встречи на Аляске

Президент России рассказал, что обсуждал с главой Белого дома план США по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что обсуждал план по мирным инициативам для Украины с президентом США Дональдом Трампом до встречи на Аляске.

«Мирный план президента Трампа обсуждался до встречи на Аляске. И в ходе этого обсуждения американская сторона призывала проявить гибкость», — резюмировал Путин во время совещания с Совбезом РФ.

Также глава государства отметил, что Москва готова проявить гибкость в этом вопросе. Ведь Кремль всегда настаивал на мирном урегулировании конфликта.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше