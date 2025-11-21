Путин: мирный план Трампа по Украине обсуждался до встречи на Аляске

Президент России Владимир Путин заявил, что обсуждал план по мирным инициативам для Украины с президентом США Дональдом Трампом до встречи на Аляске.
«Мирный план президента Трампа обсуждался до встречи на Аляске. И в ходе этого обсуждения американская сторона призывала проявить гибкость», — резюмировал Путин во время совещания с Совбезом РФ.
Также глава государства отметил, что Москва готова проявить гибкость в этом вопросе. Ведь Кремль всегда настаивал на мирном урегулировании конфликта.
