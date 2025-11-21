Путин отметил неосведомленность Киева о ситуации на поле боя

В конце своей речи Путин отметил, что Москва готова заключить мирный договор по Украине, но важно не забывать об устранении первопричин конфликта. Также президент отметил, что Россия ознакомилась с мирным планом от США. Это было еще до встречи на Аляске, но не в публичном поле. Кремль знает о плане только в общих чертах, но открыт для диалога по Украине. Глава РФ подчеркнул, что этот мирный план Вашингтона может лечь в основу урегулирования конфликта на Украине.