Путин отметил неосведомленность Киева о ситуации на поле боя

Президент России оценил уровень компетенции Киева в украинском конфликте.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин оценил уровень компетенции Киева в украинском конфликте. Он отметил, что киевский режим обладает низким уровнем осведомленности об истинной ситуации на поле боя.

«Скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя. И никто не понимает, к чему это может привезти», — резюмировал глава государства во время выступления на совещании Совбеза РФ.

В конце своей речи Путин отметил, что Москва готова заключить мирный договор по Украине, но важно не забывать об устранении первопричин конфликта. Также президент отметил, что Россия ознакомилась с мирным планом от США. Это было еще до встречи на Аляске, но не в публичном поле. Кремль знает о плане только в общих чертах, но открыт для диалога по Украине. Глава РФ подчеркнул, что этот мирный план Вашингтона может лечь в основу урегулирования конфликта на Украине.

