Путин: у России есть текст мирного плана Трампа

У России есть текст мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности..
«У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с амeриканской администрацией», — сказал он.
Путин также сказал, что американский план обсуждался еще до встречи на Аляске, которая состоялась 15 августа. Однако тогда это было непублично и в общих чертах.
