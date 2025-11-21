Ричмонд
Путин: у России есть текст мирного плана Трампа

У России есть текст мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.

У России есть текст мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности..

«У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с амeриканской администрацией», — сказал он.

Путин также сказал, что американский план обсуждался еще до встречи на Аляске, которая состоялась 15 августа. Однако тогда это было непублично и в общих чертах.

