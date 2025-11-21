Ричмонд
Путин: США не обсуждают напрямую с Россией мирный план из-за позиции Киева

Путин заявил, что Украина выступает против мирного плана США по урегулированию конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты напрямую не обсуждают с Россией мирный план по урегулированию на Украине из-за позиции Киева. В ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ глава государства Владимир Путин отметил, что украинское руководство выступает против мирной инициативы, предложенной США.

«Администрации США не удается заручиться согласием украинской стороны. Украина — против», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что позиция Киева может быть связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел в зоне конфликта.

Ранее KP.RU сообщал, что мирный план по Украине обсуждался до встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Как заявил российский лидер, в ходе контактов американская сторона призывала РФ проявить гибкость. Москва готова пойти на это, поскольку всегда настаивала на мирном урегулировании.

