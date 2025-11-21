Путин заявил, что у РФ имеется текст плана Трампа по урегулированию на Украине

Кроме того, глава государства подчеркнул, что после переговоров на Аляске с американской стороны наступила определенная пауза, и России известно, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного главой Белого дома плана мирного урегулирования. По этой причине и появилась новая редакция инициативы Вашингтона по разрешению ситуации, добавил российский лидер.