Путин заявил, что у РФ имеется текст плана Трампа по урегулированию на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции заявил, что у Москвы есть текст нового плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.
«У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией», — сказал Путин.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что после переговоров на Аляске с американской стороны наступила определенная пауза, и России известно, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного главой Белого дома плана мирного урегулирования. По этой причине и появилась новая редакция инициативы Вашингтона по разрешению ситуации, добавил российский лидер.
Как писал сайт KP.RU, еще днем 21 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя озвученный в СМИ мирный план Белого дома по Украине, отметила, что официально Россия никаких документов от США не получала.