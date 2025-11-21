Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин предложил Совбезу обсудить приоритеты председательства России в ОДКБ

Российский лидер ожидает выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова по вопросу председательства России в ОДКБ.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российской Федерации Владимир Путин вынес на рассмотрение Совета безопасности РФ вопросы, касающиеся основных направлений предстоящего российского председательства в ОДКБ в 2026 году.

Российский лидер назвал два важных аспекта обсуждений на заседании Совбеза: определение приоритетов России в рамках председательства в ОДКБ через год и разработка стратегии противодействия неоколониальным методам.

«И по первому, и по второму вопросу предлагается выступить министру иностранных дел. Можем начинать», — заявил президент на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в формате видеоконференции.

Ранее, 14 ноября, Путин обсудил с членами Совбеза противодействие нарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше