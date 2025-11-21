Путин предложил Совбезу обсудить приоритеты председательства России в ОДКБ

Глава Российской Федерации Владимир Путин вынес на рассмотрение Совета безопасности РФ вопросы, касающиеся основных направлений предстоящего российского председательства в ОДКБ в 2026 году.
Российский лидер назвал два важных аспекта обсуждений на заседании Совбеза: определение приоритетов России в рамках председательства в ОДКБ через год и разработка стратегии противодействия неоколониальным методам.
«И по первому, и по второму вопросу предлагается выступить министру иностранных дел. Можем начинать», — заявил президент на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в формате видеоконференции.
Ранее, 14 ноября, Путин обсудил с членами Совбеза противодействие нарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.